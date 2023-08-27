إستهداف مناطق قرب مطار الخرطوم

العالم - السودان

وقالت مصادر صحفية،اليوم الأحد:"إن قصفا مدفعيا استهدف عددا من المواقع في جنوب ووسط العاصمة الخرطوم، مشيرا إلى أن القصف يتركز بشكل كبير في المناطق القريبة من المطار الدولي.

وأوضحت المصادر، أن "الانفجار نجم عن قصف جوي للجيش السوداني، على مواقع لقوات الدعم السريع وسط الخرطوم"،بالإضافة الى قيام قوات العمل الخاص في الجيش بعملية تمشيط حول المعسكر، الذي سعت قوات الدعم السريع للسيطرة عليه من خلال، عبر شن أكثر من 29 هجمة في الأيام القليلة الماضية، دون أن تفلح في ذلك".

وأكدت المصادر ال صحفية على أن "الأوضاع الإنسانية لا تزال تتفاقم في العديد من أقاليم البلاد، لاسيما في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور"، لافتا إلى أن هناك "العديد من التحديات التي تواجه المنظمات الدولية في إيصال المساعدات في ولايات دارفور المختلفة".

كما حذرت الأمم المتحدة من أن الحرب السودانية قد تدفع المنطقة بأكملها صوب كارثة إنسانية، في وقت تقول مصادر: إن الجيش قصف أمس مواقع للدعم قرب القيادة العامة والقصر الرئاسي بالخرطوم، كما أن منطقة أم درمان القديمة تشهد ذات القصف مع تحليق مكثف للطيران.

يذكر أن معارك بين الجيش وقوات الدعم السريع،منذ 15 أبريل حتى الآن،أسفرت عن مقتل نحو 5 آلاف شخص وتشريد أكثر 4.6 ملايين سواء داخل البلاد أو خارجها،وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".