المقداد يؤكد أهمية رعاية مصالح المواطنين السوريين في الخارج

العالم- سورية

ووفق ما نشرت الوزارة على حسابها في تويتر، زود المقداد رؤساء البعثات الدبلوماسية السورية المعينين في عدد من الدول الشقيقة والصديقة الذين سيباشرون مهامهم فيها خلال الأيام القادمة خلال لقائه بهم اليوم بالتعليمات المتعلقة بمواقف سورية من مختلف التطورات والأحداث السياسية في المنطقة والعالم، مشدداً على أهمية رعاية مصالح المواطنين السوريين في الخارج وتقديم الخدمات لهم بأفضل صورة، إضافةً إلى تعزيز التواصل معهم بشكل مستمر.

وأشار المقداد إلى أن الوزارة ستقدم لرؤساء البعثات المعينين الدعم اللازم في سبيل نجاح عملهم في الخارج، وضمان تمثيلهم لسورية ودفاعهم عن مصالحها بالشكل الأمثل، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم.