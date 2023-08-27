بالصورة/العاروري يرد على تهديدات نتنياهو ببدلة عسكرية وبندقية

العالم- فلسطين

ففي كلمة له خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومة الاحتلال، تطرق نتنياهو إلى تصريحات لنائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، العاروري، حذر فيها من أنه في حال عادت "إسرائيل" إلى سياسة الاغتيالات الممنهجة لقادة الفصائل الفلسطينية فسوف "يؤدي ذلك إلى حرب إقليمية"، بحسب هيئة البث الإسرائيلية (رسمية).

ورداً على تهديدات نتنياهو، ظهر الأحد، الشيخ صالح العاروري، مرتدياً بدلة عسكرية وهو يجري مكالمة هاتفية وعلى طاولته بندقية إم 16 المتطورة، وعلى يمينه علم فلسطين ويساره راية حركة "حماس".

وتعليقا على ذلك قالت وسائل إعلام إسرائيلية ان ظهور العاروري بلباس البدلة العسكرية يريد القول إنه يدير الحرب من هنا وهو واحد ن مقاتلي المقاومة ومستعد لأن يموت شهيداً.

قبل ذلك يوم الجمعة 25 أغسطس/آب، قال صالح العاروري، في مقابلة مع قناة "الميادين"، إنه "في حال عادت إسرائيل إلى سياسة الاغتيالات فسوف تقود إلى حرب إقليمية".

وأضاف أن "التهديد الإسرائيلي لشخصي لن يغير قناعاتي وتمدد المقاومة إلى سائر مناطق الضفة الغربية يمثل كابوساً للاحتلال".

من جهته، قال القيادي في حركة حماس محمود الزهار: "التهديدات الإسرائيلية بالاغتيالات فارغة وتعكس الأثر النفسي لعمليات المقاومة في الضفة المحتلة".

وأضاف الزهار: "من قال للاحتلال إن الاغتيالات ستقابَل بالترحاب، هي ستقابَل بالصواريخ، ومتمسكون بالمعادلات التي فرضناها سابقاً ولربما يتجاوز الرد ما جرى في سيف القدس".