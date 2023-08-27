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"أزمة سوريا" موضوع متناول في إجتماع الأردني الأمريكي بــعمان

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

استقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، في اجتماع أكد عمق ومتانة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

العالم - الأردن

وأشاد الصفدي بالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن لرفد العملية التنموية، ولمساعدته في مواجهة التحديات الاقتصادية، وانعكاسات الأزمات الإقليمية عليه، وخاصة أزمات اللجوء، وبحث الصفدي وليف القضايا الإقليمية، وخصوصا القضية الفلسطينية والأزمة السورية.

وأكد الصفدي وليف الحرص المشترك على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في كل المجالات، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية، ومذكرة التفاهم الرابعة التي وقعتها المملكة والولايات المتحدة العام الماضي.

وأشادت ليف بالجهود التي يبذلها الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني لحل الأزمات الإقليمية، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وفي وقت سابق، استقبل الملك الأردني عبد الله الثاني، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الفريق أول مارك ميلي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير الشراكة بين الأردن والولايات المتحدة في مجالات الدفاع، وفق وكالة أنباء الأردن "بترا"، كما تناول اللقاء الجهود الدولية في محاربة الإرهاب ضمن نهج شمولي.

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"أزمة سوريا" موضوع متناول في إجتماع الأردني الأمريكي بــعمان

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