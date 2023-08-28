زيلينسكي يطالب واشنطن بجعل أوكرانيا "إسرائيل" أخرى!

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وقال زيلينسكي: "مع الولايات المتحدة الأمريكية، من المحتمل أن يكون لدينا مثل النموذج الإسرائيلي، حيث سيكون هناك أسلحة وتكنولوجيا وتدريب وتمويل وما إلى ذلك".

وأضاف: "نحن مستعدون للقتال لفترة طويلة إذا لم نخسر أشخاصا. هذا يمكن أن يحدث، لكننا بحاجة إلى تقليل الخسائر إلى الحد الأدنى. مثل إسرائيل على سبيل المثال. يمكن العيش هكذا".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" بعد تحليل بيانات رسمية من البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة قدمت أكثر من 60 مليار دولار من المساعدات المالية لأوكرانيا منذ فبراير 2022، مما يجعل كييف أكبر متلق للمساعدات الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية.

وسبق أن أفادت وزارة الدفاع الروسية في بداية أغسطس، بأن الجيش الأوكراني يقوم بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 يونيو. وبحسب الوزارة، فقدت القوات الأوكرانية خلال شهرين أكثر من 43 ألف جندي ونحو 5000 وحدة من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك 26 طائرة و25 دبابة "ليوبارد"، وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن القوات الأوكرانية لا تحقق نجاحا في أي اتجاه.