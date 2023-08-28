فرنسا ستحظر ارتداء العباية في المدارس

العالم- أوروبا

ولدى سؤال الوزير عن المسألة التي تثير جدلاً منذ أشهر على خلفية حوادث على صلة بارتداء هذا اللباس، كشف أتال في تصريح لقناة «تي إف 1» أنه يسعى «اعتباراً من الأسبوع المقبل» إلى لقاء مسؤولي المدارس لمساعدتهم في تطبيق هذا الحظر.

وأضاف “عندما تدخل فصلا دراسيا، ينبغي ألا يكون بوسعك التعرف على ديانة الطلاب بمجرد النظر إليهم”.

وحظرت السلطات الفرنسية الحجاب في المدارس عام 2004، وأقرت حظرا على ارتداء النقاب في الأماكن العامة في 2010 مما أثار غضب الجالية الإسلامية التي تضم نحو خمسة ملايين نسمة.