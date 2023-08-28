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بابوا غينيا الجديدة ستفتح سفارة في القدس المحتلة الأسبوع المقبل

بابوا غينيا الجديدة ستفتح سفارة في القدس المحتلة الأسبوع المقبل
الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

قال متحدث باسم مكتب رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، اليوم الاثنين، إن بلاده ستفتتح سفارة في القدس المحتلة الأسبوع المقبل خلال زيارة رئيس الوزراء جيمس مارابي.

العالم - فلسطين

وقال متحدث باسم مكتب مارابي، عندما سُئل عما إذا كانت البلاد تتأهب لافتتاح السفارة وإذا كان مارابي سيزور الاراضي المحتلة الأسبوع المقبل: "نعم، هذا صحيح".

وقالت وزارة خارجية الاحتلال، في فبراير/ شباط، إن بابوا غينيا الجديدة ستفتتح أول سفارة لها لدى الكيان في وقت ما من عام 2023.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، منها القناة 14، وصحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن افتتاح السفارة سيتم في 5 سبتمبر/ أيلول.

والغالبية العظمى من الدول التي لها وجود دبلوماسي رسمي لدى كيان الاحتلال، لديها سفارات في تل أبيب، وذلك باستثناء الولايات المتحدة وكوسوفو وغواتيمالا وهندوراس التي لها سفارات في مدينة القدس المحتلة.

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