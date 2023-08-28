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بعد عشرة أيام من الاختطاف والتعذيب..

أحد المختطفين العراقيين للعالم: قوات الامن الايرانية حررتنا

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

بعد عشرة أيام من الاختطاف والتعذيب على ايدي العصابات الاجرامية على الحدود العراقية الايرانية التركية المشتركة، حسمت قوات الامن الإيرانية الأمر بتحرير المخطوفين العراقيين.

العالم _العراق

وقد أكد احد المختطفين في حدیث خاص لمراسل قناة العالم اليوم الاثنين، بان قوات الأمن الإيرانية،هي من حررت الرهائن واعتقلت لخاطفين.

ونجحت القوات الإيرانية في رصد ومطاردة هذه العصابات الاجرامية التي أخذت عدداً من المواطنين الإيرانيين والعراقيين كرهائن في جبال منطقة كردستان الوعرة.

وكان مقطع فيديو قد أثار الصدمة بعد ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قيل إنه لعراقيين مختطفين مقيدين بسلاسل حديدية وهم يتعرضون للتعذيب.

وبعد ذلك تم الايعاز لسفارة العراق في طهران بالتواصل مع السلطات المعنية في إيران، كما تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية الإيرانية وجرت مخاطبات امنية رفيعة المستوى بين الأجهزة المختصة بين البلدين ما أدى إلى إلقاء القبض على هذه العصابات.

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