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العميد رحيم زاده: إذا ارتكب العدو خطأ فسوف يتلقى رداً ساحقاً

العميد رحيم زاده: إذا ارتكب العدو خطأ فسوف يتلقى رداً ساحقاً
الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المشترك للدفاع الجوي العميد رحيم زاده إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها القدرة على الدفاع عن حدودها وأراضيها، وإذا أخطأ العدو في هذا الصدد؛ فسوف يتلقى ردا قاسيا وساحقا .

العالم- ايران

واعلن قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المشترك للدفاع الجوي العميد رحيم زاده خلال زيارته لمعرض الصناعات الدفاعية: إن هذا المعرض يظهر القوة الدفاعية للبلاد ويثبت مقولة "نحن قادرون".

وأشار إلى أن القوة الفكرية والعلمية التي يتمتع بها شباب البلاد هي التي أدت إلى تقدم الصناعة الدفاعية، وأضاف: إن إنجازات وزارة الدفاع والى جانب زرعها الأمل تنقل الرسالة إلى العدو بأننا واقفون على اقدامنا .

وقال قائد مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي المشترك : إن النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية لديه القدرة على الدفاع عن حدوده وأراضيه، وإذا أخطأ العدو في هذا الصدد؛ فسوف يتلقى ردا قاسيا وساحقا.

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