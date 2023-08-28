العميد رحيم زاده: إذا ارتكب العدو خطأ فسوف يتلقى رداً ساحقاً

العالم- ايران

واعلن قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المشترك للدفاع الجوي العميد رحيم زاده خلال زيارته لمعرض الصناعات الدفاعية: إن هذا المعرض يظهر القوة الدفاعية للبلاد ويثبت مقولة "نحن قادرون".

وأشار إلى أن القوة الفكرية والعلمية التي يتمتع بها شباب البلاد هي التي أدت إلى تقدم الصناعة الدفاعية، وأضاف: إن إنجازات وزارة الدفاع والى جانب زرعها الأمل تنقل الرسالة إلى العدو بأننا واقفون على اقدامنا .

وقال قائد مقر خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي المشترك : إن النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية لديه القدرة على الدفاع عن حدوده وأراضيه، وإذا أخطأ العدو في هذا الصدد؛ فسوف يتلقى ردا قاسيا وساحقا.