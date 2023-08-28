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أمير عبد اللهيان يتلقى دعوة لزيارة أوزبكستان

أمير عبد اللهيان يتلقى دعوة لزيارة أوزبكستان
الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

دعا وزير خارجية أوزبكستان في مباحثات عبر الإنترنت وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان لزيارة بلاده وتباحث معه حول قمة منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) في نوفمبر من هذا العام في أوزبكستان.

العالم - إیران

واستعرض حسين أمير عبد اللهيان وبختيار سعيدوف، وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأوزبكستان، اليوم (الاثنين) خلال محادثات عبر الإنترنت العلاقات بين البلدين وتباحثا بشأن انعقاد قمة منظمة التعاون الاقتصادي في نوفمبر من هذا العام في أوزبكستان .

والتقى وزيرا خارجية إيران وأوزبكستان ، على هامش الاجتماع الرابع لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان، في سمرقند وتبادلا وجهات النظر حول العلاقات الثنائية، في إشارة إلى القواسم المشتركة القائمة منذ فترة طويلة بين البلدين. وأشار أمير عبداللهيان إلى الطاقات المتاحة للنهوض بالعلاقات الثنائية، ونظرا لإرادة كبار المسؤولين في البلدين لتطوير التعاون، أكدا ضرورة استغلال الإمكانات الموجودة لتحقيق رغبات رئيسي البلدين.

ودعا سعيدوف في هذه المباحثات عبر الإنترنت، وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية لزيارة أوزبكستان.

وفي هذه المحادثات ، وقع وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أوزبكستان على وثيقة خطة إجراءات تنفيذ اتفاقيات رئيسي البلدين.

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أمير عبد اللهيان يتلقى دعوة لزيارة أوزبكستان

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