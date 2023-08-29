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زعيم بيونغ يانغ: سلوك أمريكا وآخرين تُسرّع لصراع نووي

زعيم بيونغ يانغ: سلوك أمريكا وآخرين تُسرّع لصراع نووي
الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ١١:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أن المياه المحيطة بشبه الجزيرة الكورية أصبحت غير مستقرة بسبب سلوك أمريكا والقوى الأخرى، مما يجعل الصراع النووي أمرا وشيكا.

العالم - آسيا والباسفيك

ووفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية،اليوم الثلاثاء.جاءت تصريحات جونغ أون خلال زيارته مع ابنته للقيادة البحرية بمناسبة يوم البحرية في البلاد، حيث قال:"إن البحرية التابعة للجيش الشعبي الكوري ستصبح جزءا لا يتجزأ من قوة الردع النووي وستكون مستعدة لتنفيذ المهام الاستراتيجية"..

وأكد جونغ أون في قوله: إن "المياه المحيطة بشبه الجزيرة الكورية أصبحت أكثر عدم استقرارا بسبب سلوك الولايات المتحدة والقوى الأخرى، مما يجعل الصراع النووي أمرا وشيكا".

يأتي ذلك ضمن التدريبات العسكرية المشتركة "أولتشي فريدوم شيلد"، التي انطلقت في الـ 21 من آب الجاري، وتستمر على مدى 10 أيام، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ويشارك في تدريبات المناطق الحضرية مئات الجنود من فرقة المشاة الـ9 في الجيش الكوري، إضافة إلى فصيلة مشاة أمريكية.

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