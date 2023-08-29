العثور على دودة حية داخل دماغ امرأة!

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وتعود التفاصيل وفق صحيفة الغارديان إلى أن امرأة ذهبت إلى الأطباء تشتكي من النسيان والاكتئاب لكن الأطباء صعقوا بوجود دودة طفيلية داخل دماغها.

وقام الأطباء بسحب دودة حية طولها 8 سم توجد عادة في الثعابين من دماغ امرأة تبلغ من العمر 64 عامًا من جنوب شرق نيو ساوث ويلز باستراليا.

وأدخلت المريضة لأول مرة إلى المستشفى المحلي في أواخر يناير 2021 بعد أن عانت من آلام في البطن وإسهال لمدة ثلاثة أسابيع، أعقبها سعال جاف مستمر وحمى وتعرق ليلي.

وبحلول عام 2022، شملت أعراضها أيضًا النسيان والاكتئاب، مما دفعها إلى إحالتها إلى مستشفى كانبيرا حيث كشف فحص التصوير بالرنين المغناطيسي لدماغها عن وجود تشوهات تتطلب عملية جراحية.

وقال سيناناياكي، خبير في الأمراض المعدية ومقره في الجامعة الوطنية الأسترالية: لم يكن أحد يتوقع العثور على دودة داخل دماغ امرأة.

ودفع هذا الاكتشاف المفاجئ فريقًا في المستشفى إلى الاجتماع سريعًا للكشف عن نوع الدودة الأسطوانية، والأهم من ذلك، اتخاذ قرار بشأن أي علاج إضافي قد يحتاجه المريض.

وأضاف سيناناياكي: "لقد ذهبنا للتو إلى الكتب المدرسية، بحثًا عن جميع أنواع الديدان الأسطوانية المختلفة التي يمكن أن تسبب غزوًا عصبيًا ومرضًا". لكن البحث كان غير مثمر ولجأنا إلى خبراء خارجيين للحصول على المساعدة.

وتابع: "كانبيرا مكان صغير، لذلك أرسلنا الدودة، التي كانت لا تزال على قيد الحياة، مباشرة إلى مختبر أحد العلماء الذي يتمتع بخبرة كبيرة في مجال الطفيليات"، لقد نظر إليها وقال: هذه دودة مستديرة توجد عادة في الثعابين، وهي أول حالة في العالم للطفيل الذي يتم العثور عليه في البشر.

و علل سبب العثور على الدودة الطفيلية بأن المريضة تقيم بالقرب من بحيرة تسكنها ثعابين السجاد. وقال سيناناياكي إنه على الرغم من عدم الاتصال المباشر بالثعابين، إلا أنها غالبًا ما كانت تجمع الأعشاب المحلية من جميع أنحاء البحيرة لاستخدامها في الطهي.

ويفترض الأطباء والعلماء المشاركون في علاجها أن الثعبان ربما يكون قد ألقى الطفيلي عبر برازه في العشب، ويعتقدون أن المريض ربما أصيب بالطفيل نتيجة لمس العشب المحلي ونقل البيض إلى الطعام أو أدوات المطبخ، أو بعد تناول الخضار.

وقال سيناناياكي إن المريضة تحتاج إلى علاج من يرقات أخرى ربما غزت أجزاء أخرى من جسدها، مثل الكبد. ولكن بما أنه لم يتم علاج أي مريض من الطفيلي من قبل، فقد تم اتخاذ الرعاية اللازمة عن طريق بعض الأدوية التي تسبب الالتهاب عندما تموت اليرقات، وقد يكون الالتهاب ضارًا بأعضاء مثل الدماغ، لذلك يحتاجون أيضًا إلى إعطاء الأدوية لمواجهة أي آثار جانبية خطيرة.

وأشار سيناناياكي إلى أن المريضة تتعافى بشكل جيد ولا تزال تخضع للمراقبة المنتظمة، وقد تم توثيق هذه الحالة في عدد سبتمبر من مجلة الأمراض المعدية الناشئة .

ووفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن ثلاثة أرباع الأمراض المعدية الجديدة أو الناشئة لدى البشر تأتي من الحيوانات.