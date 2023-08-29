شاهد.. مواقع التواصل تودع مؤسس صحيفة السفير

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بعد سنوات طويلة قضاها في العمل الصحافي من خلال صحيفة السفير التي تعتبر من أبرز الصحف اللبنانية والعربية سجل سلمان إسما ذا قيمة عالية جدا. القضية الفلسطينة والوحدة العربية ومواجهة الاحتلال الاسرائيلي كانت القضايا التي عمل على ايصالها للعالم.

تركيا بلد معروف بأنه من البلدان السياحية المهمة في المنطقة والعالم، أصبحت مكانا غير آمن للسياح، لاسيما بالنسبة للسياح العرب الذين باتوا يشتكون مما يحصل لهم في تركيا. حالات عديدة شهدت عتداءات عنصرية على السياح العرب في تركيا وصلت إلى حد توجيه السياح دعوات لمقاطعة البلاد. هذه النزعة العنصرية التي تزايدت في الفترة الاخيرة لا تميز بين أحد، وذلك على قاعدة ان العرب غير مرحب فيهم. في المقابل خرجت دعوات واسعة الى عدم السفر الى تركيا واختيار دول أخرى كمقصد سياحي.

حين فضَّل الله الإنسان على باقي المخلوقات، خصَّهُ بفطرة إنسانية تميز بها عن المخلوقات الاخرى. لكن يبدو ان هناك من يفضل التخلي عن ميزة الانسانية وتعريف نفسه على أنه حيوان. الكلاب البشرية ظاهرة بدأت تنتشر في الدول الغربية لاسيما الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا ودول أخرى. بشر يرتدون على شكل كلاب ويتصرفون مثلهم ويعرضون أنفسهم للبيع أو التبني، ويروجون لانفسهم على أنهم كلاب مطيعة. من المثلية وصولا الى الكلاب البشرية. ما هي البدعة التالية التي ستشهدها المجتمعات بعد ظاهرة الكلاب البشرية؟