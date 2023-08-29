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بالفيديو.. كيف هزم "التحرير الثاني" المشروع الارهابي الامريكي؟

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث السياسي وسيم بزي ان إرادة وتضحيات المقاومة والجيشان السوري واللبناني هزمت المشروع الارهابي رغم استمرار استثمار هذا المشروع امريكيا.

العالم - خاص العالم

وقال وسيم بزي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية: ان اصحاب المشروع المتواطئ مع الارهاب في الداخل اللبناني لازالوا هم انفسهم خطابهم لم يتغير وارتباطهم بالمشروع الاقليمي الذي نظر وحذر على هذا الارهاب لازال على نفس الوتيرة، والارهاب نفسه لازال يستخدم كاداة في البادية السورية لتبرير بقاء المحتل الامريكي الذي ينهب سوريا وثرواتها وكل هذا اكد عليه الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله.

واضاف بزي انه منذ ايام قليلة شهدنا استهداف لاحد الارهابيين المسؤول عن تفجيرات منطقة السيدة زينب (ع) في دمشق والقى بنفسه من الطابق السابع في حي السلم حينما وصل اليه امن المقاومة ، ما يدلل على ان خلفية هذا المشروع الارهابي الذي هزم بإرادة وتضحيات المقاومة والجيش السوري ومعهم الجيش اللبناني في محطة معينة من معركة الجرود لازال بخلفيته موجود امريكيا يستثمر به وان كان الاطار العام العريض لهذا المشروع قد تم هزيمته وتحطيمه.

هذا و أحييت لبنان الذكرى السادسة لتحرير السلسلة الشرقية في لبنان والقلمون السوري.

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