بالفيديو.. "التحرير الثاني" في لبنان يحقق انجاز اكبر من النصر على الارهاب

العالم - خاص العالم

واشار خالد العبود في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية الى حديث الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله عندما تحدث عن ان الجيش اللبناني في اللحظة التي سمح له بها ان يكون حاضرا ابلى بلاء حسن ولم يختلف عن ابناء المقاومة ولا ابناء الجيش السوري.

واضاف ان اكبر انجاز حصل ليس فقط في التحرير ولكن ان القوة الضاربة للمقاومة وللجيش العربي السوري والجيش اللبناني والحشد الشعبي وغيرهم في العراق وحرس الثورة الاسلامية في ايران بالاضافة الى المقاومات الفلسطينية المتنوعة اصبحنا نتحدث عن خارطة عسكرية ميدانية انجزت انجاز كبيرا بعيدا عن كل الانتصارات ، فيكفي انها انجزت هذا الانجاز العسكري الميداني وهو العنوان الذي يخشاه الكيان الاسرائيلي.

وتابع عبود ان كل ما نتابعه في هذه اللحظة هو له علاقة بهذه الخارطة العسكرية وبامن الكيان الاسرائيلي. ما يعني ان الولايات المتحدة لم تعد تفكر بالمنطقة انها سوف تسيطر عليها وتتفرد بقيادة العالم ومن يظن هذا الظن فهو واهم ، واشار الى ان الذي يحصل ان الولايات المتحدة الامريكية تحاول تفكيك هذه الخارطة العسكرية الميدانية ضمانا لامن كيان الاحتلال الاسرائيلي سواء على مستوى ما يحصل من الاحتلال في سوريا وما يحدث في السويداء والمداهمات في الضفة الغربية والتهديدات لحزب الله وبعض زوايا الفوضى في لبنان وغير لبنان كل هذا يهدف لتفكيك هذه الخارطة التي انجزها هذا الجسم العسكري الجبار والذي افشل الولايات المتحدة الامريكية.

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