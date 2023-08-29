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وزير الدولة لحكومة 'الدبيبة' يستقيل تنديدا بمساعي التطبيع

وزير الدولة لحكومة 'الدبيبة' يستقيل تنديدا بمساعي التطبيع
الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

ذكرت وكالة الأنباء الليبية أن وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عادل جمعة قدّم استقالته اعتراضا على محاولة التطبيع مع  الكيان الصهيوني.

العالم - ليبيا

يتبع..

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