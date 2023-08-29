بالفيديو.. إلى اين فرت المنقوش بعد تظاهرات الشعب الليبي ضد التطبيع؟

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الشارع الليبي لا يزال يغلي على وقع اللقاء بين وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش، ووزير خارجية كيان الاحتلال ايلي كوهين. مجلس النواب الليبي اكد ان حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة متورطة في لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، بهدف التطبيع مع كيان الاحتلال. واضاف المجلس عقب انتهاء جلسة طارئة له، ان تورط حكومة الدبيبة في هذه اللقاءات تجرمه القوانين والتشريعات. واوضح ان حكومة الدبيبة منتهية الولاية ولا تمثل الشعب الليبي، وأن أي عمل قامت به بعد سحب الثقة منها يعد باطلا، لمخالفته التشريعات النافذة ولفقد الحكومة سند شرعيتها. واوضح البيان، ان المجلس طالب النائب العام بالتحقيق مع حكومة الدبيبة بتهم انتحال الصفة، والفساد، والتواصل مع الكيان الصهيوني.

العاصمة الليبية ومدن الغرب عموما شهدت موجة احتجاجات رافضة للتطبيع مع كيان الاحتلال والأخبار المتداولة حول لقاء المنقوش وكوهين. وقام المحتجون بإغلاق الطرقات بالإطارات المحترقة، وداهموا مقر وزارة الخارجية، مطالبين بدعم القضية الفلسطينية والتحقيق مع وزيرة الخارجية المقالة، فيما وصل سقف المطالب في التظاهرات أمام مجلس الوزراء إلى إسقاط الحكومة. واعلن وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية عادل جمعة استقالته اعتراضاً على محاولة التطبيع مع كيان الاحتلال.



صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية اكدت ان المنقوش فرت على متن طائرة حكومية إلى تركيا بمساعدة جهاز الأمن الداخلي الليبي، إلا أن الجهاز اكد انه لم يسمح للوزيرة او يسهل لها السفر. مشيراً إلى أنها لم تمر عبر القنوات الرسمية بمنفذ مطار معيتيقة سواء الصالة العادية أو الخاصة أو الرئاسية وفق السياق المتعارف عليه. وأكد جهاز الأمن الداخلي رئاسةً وأعضاء وقوفهم صفاً واحداً مع تطلعات الشعب الليبي واحترام مشاعره تجاه كافة القضايا، وخاصةً القضية الفلسطينية. ويبقى طريقة فرار الوزيرة من ليبيا محل غموض وصمتها ايضا بعد جميع هذه الاخبار يثير الكثير من التساؤولات ابرزها هل خطوة اللقاء مع كوهين كانت بتصرف فردي منها ام نهج من حكومة الدبيبة.

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