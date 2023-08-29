الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣
٠٦:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

3 قتلى بتحطم مروحية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي بالأورال

3 قتلى بتحطم مروحية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي بالأورال
الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

تحطمت مروحية تابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي)، اليوم الثلاثاء،في منطقة الأورال، مما أدت الى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

العالم - روسيا

أعلن حاكم منطقة تشيليابينسك الروسية، أليكسي تيكسلر، عبر تلغرام "تحطمت مروحية من طراز مي-8 في منطقة سوسنوفسكي"، مضيفا أن "المروحية تابعة للمفرزة الجوية التابعة لجهاز الأمن الفدرالي".

وتابع المسؤول "بحسب المعلومات الأولية قتل ثلاثة أشخاص".

وأكد الفرع المحلي لوزارة حالات الطوارئ الروسية عبر تلغرام العثور على ثلاث جثث في مكان الحادث حيث اندلع حريق تمت السيطرة عليه.

ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي العامة عن مسؤول إنقاذ إنّ المروحية كانت في “رحلة تدريب منتظمة” قبل “تحطمها في الغابة”، مرجّحا أن يكون الحادث ناجماً عن “عطل في المعدات”.

وحوادث تحطم الطائرات والمروحيات شائعة في روسيا حيث تستخدم على نطاق واسع في المناطق النائية من البلاد، وغالباً ما يكون سببها سوء الأحوال الجوية أو أخطاء بشرية أو أعطال فنية.

روابط ذات صلة

مقتل طيار في تحطم مقاتلة أميركية من طراز F-18

تحطم مقاتلة أمريكية قرب قاعدة عسكرية في سان دييغو بكاليفورنيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هل وصل سقف إنتاج نفط خام ايران مستويات ما قبل الحظر؟

مباحثات هاتفية بين وزير خارجية ايران ونظيره الاسباني

3 قتلى بتحطم مروحية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي بالأورال

بعد إصلاح أضرار العدوان.. مطار حلب الدولي في الخدمة اعتباراً من منتصف هذه الليلة

العين الإسرائيلية.. تداعيات تهديدات نتنياهو باغتيال العاروري على الداخل الصهيوني

'بينهم نساء وأطفال'.. مقتل 39 مدنيا بسقوط قذائف على منازل جنوب دارفور