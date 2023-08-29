تداعيات تهديدات نتنياهو باغتيال العاروري على الداخل الصهيوني

العالم – العين الإسرائيلية

وتطرق البرنامج الى إيلاء اعلام العدو أهمية للخطر الذي يشكله حزب الله على كيان الاحتلال الذي يتوجس من معركة الوعي التي تخاض لاظهار ضعفه أمام العالم.

كما سلط البرنامج الضوء على نتنياهو الذي يهدد باغتيال القيادي الكبير في حركة حماس صالح العاروري ويتوعده بانه سيدفع ثمن العمليات التي تتبناها حركة حماس في الضفة الغربية المحتلة ويرى انه سيدفع الثمن كاملا.



كما بحث البرنامج في تهديدات نتنياهو للعاروري التي تزامنت وتخصيص الولايات المتحدة الامريكية جائزة مالية لمن يدلي بمعلومات عن العاروري وقياديين اثنين من حزب الله، قالت ان احدهما ينتمي الى قوة الرضوان.

وحول سبب لجوء نتنياهو مرة أخرى لتهديد العاروري بالاغتيال وكيفيه تناغم وتنسيق هذا الامر مع التهديدات بتخصيص أمريكا لجائزة مالية لمن يدلي بمعلومات عن العاروري والقياديين من حزب الله، اكد خليل نصر الله المتابع للشان الاسرائيلي من بيروت الى انه بالنسبة للعروري فالمعلومات موجودة عنه على الانترنت وبالنسبه لنتنياهو بشكل واضح جدا فهو يعبّر عن المأزق الاسرائيلي بشكل كامل لان تهديد العاروري في هذه المرحلة عندما نعود عامين الى الوراء كان يوجد هناك تهديد للسنوار أيضا بشكل مشابه تماما.

ونوه خليل نصر الله الى أن شبكة امان في الكيان الاسرائيلي -الاستخبارات العسكرية- والعميد ساعر قد قالوا بشكل واضح بان المشكلة مع منظومة وليست المشكلة مع شخص، لافتا الى انه قد يكون ليحيى السنوار هدف خلال المعركة وهو يعتقد بأن تبدأ المعركة بعملية اغتيال، فهذا امر لا يحقق بالنسبة للكيان الاسرائيلي مردود كبير جدا.

ولفت خليل نصر الله الى انه اذا كان نتنياهو يبحث عن مغامرة فيمكن ان يقدم على عملية اغتيال قد لا تكون من اجل صالح العاروري، بل من أجل التمويه على العاروري لانه من الواضح بحسب المعطيات انه يركز على قطاع غزة.

كما بحث البرنامج في رد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على تهديدات نتنياهو باغتيال القائد العاروري كان سريعا وهو ما اثار اهتمام وسائل الاعلام الاسرائيلية التي ركزت على تاكيده بان اي اغتيال على الارض اللبنانية سيكون الرد عليه قويا.

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