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بالفيديو.. مراسل العالم ينقل فعاليات موكب نداء الاقصى من مسيرة الاربعينية

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان مازلات حشود الزائرين تتوافد صوب مدينة كربلاء المقدسة، وهناك حشود غفيرة من المشاية الذين جاؤوا من مختلف المحافظات العراقية والدول العربية والاسلامية للمشاركة احياء مراسيم زيارة الاربعين.

العالم - مراسلون

واضاف ان موكب نداء الاقصى يشارك فيه عدد كبير من العلماء والشخصيات الدينة والمثفين الذين قدموا من فلسطين ولبنان وسوريا والاردن وعدد من الدول الاسلامية اتوا رافعين شعار نداء الاقصى ويقدمون الخدمات لزوار الامام الحسين (ع).

وتابع ان عدد من الشخصيات من غير الديانة الاسلامية شاركوا في هذا الموكب العالمي الذي يرفع شعار في هذا العام بان تحرير القدس الشريف يمر عبر كربلاء المقدسة ويرفعوا شعار "هيهات منا الذلة".

هذا وأعلن في العراق عن إقامة موكب 'نداء الأقصى' في طريق المشاية ومسيرة الأربعين الحسيني بمشاركة كوكبة من علماء وشخصيات من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي إقامة الموكب الحسيني بعد اختتام فعاليات مؤتمر 'نداء الأقصى الدولي الثاني' في محافظة كربلاء المقدسة بالعراق وبمشاركة خمس وستين دولة أكد المشاركون خلاله موقفهم الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، داعين علماء الأمة وأحرار العالم للعمل على مواجهة كافة أشكاله، ودعم مقاومة الشعب الفلسطيني المشروعة، حتى تحرير فلسطين التاريخية.

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بالفيديو.. مراسل العالم ينقل فعاليات موكب نداء الاقصى من مسيرة الاربعينية

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