توقعات وزير الجيش الاسرائيلي وتحذيرات حزب الله

العالم - مع الحدث

ماذا تعني مطالبته الأمم المتحدة بالتدخل الفوري عبر تعزيز شرطة يونيفل؟

هل وصلت اليه تحذيرات الأمين العام لحزب الله من ان المقاومة لن تسمح بتغيير قواعد الاشتباك؟

ما أهمية تأكيده مجدداً برد المقاومة علی أي اغتيال اسرائيلي يحصل علی الارض اللبنانية؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في النقاش حول موضوع هذه الحلقة كل من الباحث السياسي ميخائيل عوض، والباحث في العلاقات الدولية أشرف عكة.

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