موسكو تصف المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا بأنها "ذروة النفاق"

العالم - روسيا

وقالت السفارة مساء أمس الثلاثاء: "إن تسليم حزمة المساعدات الجديدة، المكونة من قذائف أنظمة الدفاع الجوي وذخيرة أخرى بقيمة ربع مليار دولار، لنظام زيلينسكي المفلس، هو قمة النفاق".

وتابع بيان السفارة الروسية: "يزداد الأمر سوءا عندما يعزو المسؤولون المساعدة العسكرية إلى القلق بشأن شعب أوكرانيا، وفي الواقع، لن تتخلى واشنطن عن مفهوم قتال روسيا حتى آخر أوكراني".

وذكّرت السفارة بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها السيناتور الأمريكي والمرشح الرئاسي السابق ميت رومني بأن واشنطن " تحاول تقليص وتدمير الجيش الروسي مقابل مبلغ صغير للغاية من المال، كما أنها لا تخسر أي أرواح في أوكرانيا".

واستنكرت السفارة قرار تقديم حزمة المساعدات قائئلة إنه: "من المستحيل عدم ربط قرار منح المساعدات بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها أحد المرشحين الرئاسيين السابقين في الولايات المتحدة ميت رومني"، وشددت السفارة على أن حياة مواطني الدول الأخرى لا تهم الولايات المتحدة كثيرا.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 250 مليون دولار لأوكرانيا تشمل صواريخ تاو المضادة للدبابات، وصواريخ هيدرا 70 جو-أرض، بالإضافة إلى صواريخ وذخائر أخرى.