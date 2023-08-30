حكومة نتنياهو تخطط لحرب مفتوحة مع دول المنطقة

العالم - خاص بالعالم

وقال أشرف عكة في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان هناك رغبة عند نتنياهو وحكومته المتطرفة لجر المنطقة الی حرب شاملة غيرمسبوقة؛ لأن نتنياهو يعيش أزمة معقدة في الداخل الاسرائيلي يجعله بين فكي كماشة.

وأوضح انه اذا اوصلت العمليات الداخلية المعقدة، حكومة نتنياهو الی طريق مسدود، فسيدفع نتنياهو المنطقة الی حرب شاملة.

واعتبر عكة ان اتصال وزير الحرب الاسرائيلي يوآف غالانت بالأمم المتحدة هو مؤشر لتهيئة الرأي العام الداخلي الاسرائيلي والرأي العام الدولي لما ستقدم عليه "اسرائيل" من حرب مفتوحة مع المنطقة.

وأوضح الظروف التي تدفع حكومة نتنياهو لهذا القرار قائلاً:"الاحتلال يعيش واقعاً امنياً معقداً في الضفة الغربية وقطاع غزة ويهدد من قبل حزب الله كقوة وهناك تنامي لقوة حلف المقاومة وتنامي لقوة ايران الاقليمية ونفوذها لاسيما بسبب الصفقة التي وقعتها عملياً مع الولايات المتحدة حول الاسری والارصدة ان جاز التعبير، وهناك تحركات دبلوماسية ايرانية قادتها الی الانخراط في عدة تحالفات اقليمية ودولية وثم قامت ايران بتصفير المشاكل مع دول الاقليم وهذا ما جعل كيان الاحتلال يعيش حالة من التخبط الامني والسياسي".

هذا وطلب وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت مساء الاثنين من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تدخل المنظمة الدولية لوقف التوترات على الحدود مع لبنان بسبب تحركات من قبل حزب الله.