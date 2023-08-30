لأول مرة.. الإيرانيون ينتجون أدوية مكافحة السمنة!

العالم - إيران

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة آريا للأدوية – Arya Daru Pharmaceutical Co المنتجة لهذا الدواء المضاد للسمنة " احسان عالي" بأن هذه الشركة بدأت نشاطها في اذار/مارس 2019 في طهران بإنتاج واستيراد مختلف المنتجات الصيدلانية والمواد الغذائية. ومنذ البداية، استثمرت الکثیر وبشكل مستمر لتحسين قدراتها التنظيمية لتقديم هذه الشركة كشركة او مُنتِج عالي الجودة في صناعة الأدوية في إيران.

وتابع مذكراً بأن هذه الشركة نجحت في الحصول على الموافقة المعرفية من نائب رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا عام 2022 مضیفا بأن تركيز هذه الشركة ينصب على تحديد موردي الأدوية والمكملات الغذائية والمعدات الطبية القائمة على المعرفة حول العالم.

واوضح احسان عالي انه من خلال توسيع مجموعة منتجاتها تقوم هذه الشركة بدراسة وتنفيذ استراتيجيات التطوير واختبار جميع الطرق بدقة وتحاول عبر ذلك بحل المشكلات المتعلقة بصحة افراد المجتمع.

واضاف انه من أجل تحقيق هذا الهدف، تمكنت شركة آريا للأدوية و بفضل خبرة ومعرفة فريقها من فهم ومعرفة جميع متطلبات وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء الإيرانية بالإضافة الى المتطلبات الدولية والامتثال الكامل لها.

كما تطرق احسان عالي في حديثه الى الخطط المستقبلية لهذه الشركة القائمة على المعرفة معتقدا بأن نجاح الشركة ومستقبلها هو ما يتم تحديده من ابتكار المنتجات التي تعتمد على أحدث الأبحاث العلمية وأحدث طلبات العملاء في السوق مشيرا الى التزام هذه الشركة بإحداث تأثير كبير على حياة المرضى وتحسين صحتهم.

واوضح عمل هذا الدواء المضاد للسمنة بأنه يحتوي كل قرص ليبوكسون على 8 ملغ من هيدروكلوريد النالتريكسون و 90 ملغ من هيدروكلوريد البوبروبيون ، لافتا الى أنه في ثلاث دراسات سريرية مختلفة اجريت على الذين يعانون من السمنة لوحظ أن الأشخاص الذين تناولوا النالتريكسون/البوبروبيون مع اتباع نظام غذائي وممارسة التمارين الرياضية فقدوا وزنا أكبر بمقدار مرتين الى 4 مرات على مدار عام مقارنة بأولئك الذين تناولوا نظاما غذائيا وممارسة التمارين الرياضية فقط .

وفي اشارة الى آلية تأثير الدواء، صرح احسان عالي بأن النالتريكسون هو مضاد أفيوني والبوبروبيون هو مثبط ضعيف نسبيا لإعادة امتصاص الدوبامين والنورإبينفرين، موضحا بأن النالتريكسون والبوبروبيون يؤثران على منطقتين منفصلتين من الدماغ تشاركان في تنظيم تناول الطعام وهما منطقة ما تحت المهاد وهي ما يسمي بمركز تنظيم الشهية (Hypothalamus) ودائرة الدوبامين المتوسطة الطرفية (نظام المكافأة).

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة آريا للأدوية بانه يمكن للدائرة المتوسطة الطرفية أو نظام المكافأة أن يخلق حوافز لا يمكن السيطرة عليها لاستهلاك الطعام، حتى عندما لا تكون جائعا.و يمكن لمركز الجوع (ما تحت المهاد) أن يزيد من الشعور بالجوع ويحثك على تناول الطعام مرة أخرى أوحتى تناول المزيد من الطعام.

واعرب عن امله في ان يدخل المنتج الايراني (أقراص ليبوكسون ) سوق المبيعات في الأشهر القليلة المقبلة، مشيرا الى ان هذا الدواء الایراني الاول والوحيد المضاد للسمنة يعمل من خلال التأثير على مركز تنظيم الشهية بجودة معادلة لتلك العينات المنتجة في بلدان أخرى وبحوالي خُمس سعر المنتجات الأجنبية المماثلة.