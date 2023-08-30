شاهد.. أنقرة تبدأ في تتريك الشمال السوري

العالم – خاص بالعالم

بدأت تركيا في تطبيق المرحلة الثانية من خطتها في تتريك الشمال السوري وذلك عبر افتتاح معاهد لنشر الثقافة التركية وتعليم لغتها مستهدفة ثلاثمئة الف طفل سوري.

اربعة مراكز ثقافية موزعة على اربعة مناطق كان اولها في منطقة اعزاز والباب وجرابلس وعفرين وهي المناطق الموالية لتركيا الهدف منها انشاء جيل ينطق اللغة التركية ويعمل بثقافتها

من جديد تؤكد الحكومة التركية ان هدفها هو احتلال الشمال السوري وفرض سياسة التتريك القديمة الحديثة على سكان المنطقة وليس حماية حدودها كما تدعي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..