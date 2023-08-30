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صورة..ماذا يفعل عسكريو اميركا في مدارس حضرموت؟

صورة..ماذا يفعل عسكريو اميركا في مدارس حضرموت؟
الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

أقدمت عناصر عسكرية أمريكية مدججة بالسلاح وبالزي العسكري على الانتشار في مناطق متفرقة من مديريات وادي حضرموت، شرقي اليمن.

العالم- اليمن

وأفادت مصادر محلية وإعلامية أنهم تفاجأوا بحضور مسؤول أمريكي، في إحدى المدارس الثانوية، يرافقه جنود من المارينز الأمريكي وبعض المدرعات، ودخلوا الصف الثالث الثانوي والتقوا بالإدارة والطلاب، ثم انتقلوا إلى ثانوية البنات والتقوا بالإدارة.

وأشارت المصادر إلى أن المسؤول الأمريكي ومرافقيه لم يكن معهم أي مسؤول سواءً من التربية أو السلطة المحلية.

في حين رافق الوفد العسكري الأمريكي مترجم، في تأكيدٍ إضافي على حجم تماهي عناصر المرتزقة في تسهيل وتمكين احتلال الأراضي اليمنية وانتهاك سيادتها لقوات أجنبية عسكرية غازية.

وقد شهدت الفترة المنصرمة نشاطا متزايدا لاستقدام عناصر أمريكية عسكرية إلى المناطق المحتلة في جنوب البلد، كما زادت وتيرة الزيارات والنزول الميداني لهذه العناصر الغازية إلى قطاعات مدنية وخدمية وطلابية.

وأكد المصدر عن استياءٍ شعبيٍ واسع في مدينة سيئون، حيث اعتبر المواطنون تلك التحركات انتهاكا للسيادة اليمنية، وخذلانا وتسليما من المرتزقة لسيادة بلادهم لقوات غازية.

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