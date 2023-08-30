الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣
١١:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

ستولتنبرغ لن يبقى أمينا عاما للناتو بعد انتهاء ولايته الحالية

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ أنه لن يبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته الحالية في أكتوبر عام 2024.

العالم-اوروبا

وقال ستولتنبرغ في حديث لقناة "سي إن إن"، يوم الأربعاء: "نعم، هذا هو التمديد الأخير لولايتي"، تعليقا على قرار أعضاء الناتو الصادر في 4 يوليو الماضي، بتمديد صلاحيات ستولتنبرغ حتى 1 أكتوبر 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن النرويجي ينس ستولتنبرغ يترأس حلف الناتو منذ عام 2014، وقد تم تمديد صلاحياته في منصب الأمين العام 4 مرات.

وكان من المتوقع أن تنتهي ولايته الأخيرة في 30 سبتمبر 2023. وتحدث ستولتنبرغ عن عدم رغبته في البقاء في منصبه بعد هذا الموعد، حيث كانت التقارير الإعلامية تشير إلى أنه قد يتولى منصبا في إدارة البنك المركزي النرويجي، لكن أعضاء الناتو لم يتمكنوا من الاتفاق على شخصية تخلفه، فتم تمديد ولايته مرة أخرى.

روابط ذات صلة

قمة الناتو في فيلنيوس

حلف الأطلسي يقدم تعهدات بشأن ضم أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ستولتنبرغ لن يبقى أمينا عاما للناتو بعد انتهاء ولايته الحالية

رد فعل منظمة التعاون الإسلامي على محاولة الانقلاب في الغابون

روسيا تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن تمديد العقوبات على مالي

بالفيديو...عبوة ناسفة تستهدف قوة للاحتلال في نابلس وسقوط إصابات بين عناصرها

برلين تعلن موقفها من انقلاب الغابون

بوريل: الوضع في النيجر مختلف عن الغابون