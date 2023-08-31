وزير الخارجية يلتقي الرئيس السوري في دمشق

العالم - ايران

ووصل "امير عبداللهيان" عصر الاربعاء الى دمشق، لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين السوريين؛ حيث التقى مع كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية في هذا البلد.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية السوري "فيصل المقداد" امس الاربعاء، صرح وزير الخارجية الايراني، ان "ايران مستمرة في تقديم الدعم لسوريا قيادة وجيشاً وشعباً، حتى الوصول إلى استقرار الأوضاع وازدهارها"؛ كما اكد ضرورة الرد على هجمات الكيان الصهيوني ضد سوريا، وقال : ننصح الجنود الأمريكيين بالعودة إلى ديارهم وننصح المسؤولين الاميركيين بان يتركوا المنطقة لأهلها.