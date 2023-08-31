الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣
٠٨:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية يلتقي الرئيس السوري في دمشق

وزير الخارجية يلتقي الرئيس السوري في دمشق
الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، قبل قليل في دمشق، الرئيس السوري "بشار الاسد" في دمشق.

العالم - ايران

ووصل "امير عبداللهيان" عصر الاربعاء الى دمشق، لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين السوريين؛ حيث التقى مع كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية في هذا البلد.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية السوري "فيصل المقداد" امس الاربعاء، صرح وزير الخارجية الايراني، ان "ايران مستمرة في تقديم الدعم لسوريا قيادة وجيشاً وشعباً، حتى الوصول إلى استقرار الأوضاع وازدهارها"؛ كما اكد ضرورة الرد على هجمات الكيان الصهيوني ضد سوريا، وقال : ننصح الجنود الأمريكيين بالعودة إلى ديارهم وننصح المسؤولين الاميركيين بان يتركوا المنطقة لأهلها.

روابط ذات صلة

وزير خارجية إيران يلتقي عرنوس وهذه اهداف زيارته لسوريا

أمير عبداللهيان يزور دمشق وبيروت

طهران تأمل بتوقيع العقد النهائي لمشروع ميناء تشابهار مع الهند قريبا

أميرعبداللهيان: نواصل دعم سوريا وننصح جنود أمريكا العودة لبلدهم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ما رأيكم بأبعاد زيارة وزير الخارجية الإيرانية لسوريا و لبنان؟

أبعاد زيارة أميرعبداللهيان لسوريا و لبنان

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

استقالة وزير الدفاع البريطاني بن والاس

زيارة أميرعبداللهيان رسالة لرفع مستوى الرد على النوايا الأميركية + فيديو

وزير الخارجية يلتقي الرئيس السوري في دمشق