العدوان وانعكاساته على التعليم باليمن

وقد تسبب العدوان في قطع مرتبات المعلمين والمدرسين واستهداف العملية التعليمية بشكل مباشر.

ومع استمرار العدوان شهدت بعض المناطق انقطاعا تاما للتعليم وشحة كبيرة في وجود الكتب المدرسية والكادر التعليمي، كما شهدت البلاد وضعا ماساويا أدى الى ارتفاع نسبة عزوف الطلاب عن المدارس، مع تأثر القطاع التعليمي في هذا البلد نتيجة الحرب الدائرة وما رافقها من حصار وأزمات انسانية خلال سنوات العدوان.

وتعيد الجهات المعنية ظاهرة حرمان مئات الآلاف من التعليم مؤخرا إلى الاوضاع الاقتصادية الصعبة، وحالات النزوح، وقصور دعم المنظمات المعنية، إلى جانب ما تعرض له القطاع التعليمي من استهداف خلال سنوات العدوان.

يحاور برنامج "المشهد اليمني" هذا الموضوع مع ضيفي الحلقة:

الناشط الحقوقي اليمني حميد الرفيق

الناشط السياسي اليمني محمد القاعدي

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