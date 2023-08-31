شاهد/ زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ يتجمد عاجزًا عن النطق على الهواء

العالم- الامريكيتان

وخلال مؤتمر عقده في ولايته كنتاكي، بدا السيناتور ماكونيل (81 عاما) كما لو أنه أصيب بحالة شلل لمدة 30 ثانية تقريبا.

وكان ماكونيل يرد على أسئلة الصحفيين، عندما توقف عن الكلام رغم محاولة أحد مساعديه حثه على الإكمال.

وخلال هذه الثواني بدا السيناتور جامدا، غير قادر على الإجابة على سؤال طرحته عليه صحفية.

وأصيب ماكونيل بهذا العارض بعد أن سألته الصحفية عما إذا كان يرغب بالترشح مجددا لانتخابات مجلس الشيوخ عام 2026.

وسألت الصحفية ماكونيل: “هل سمعت السؤال حضرة السيناتور؟”، لتعلق بعدما استمر عدم تجاوبه: “آسفة، جميعا، سوف نحتاج إلى دقيقة”.