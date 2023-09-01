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المعارضة في الغابون تطالب بالاعتراف بفوز اوسا

المعارضة في الغابون تطالب بالاعتراف بفوز اوسا
الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

طالب حزب "البديل 2023" المعارض في الغابون، المجلس العسكري الانقلابي بالاعتراف بفوز مرشحه ألبرت أوسا في الانتخابات الأخيرة.

العالم-افريقيا

وقد ألغيت الانتخابات ونتائجها من قبل مجموعة من ضباط الجيش بالغابون الذين تولوا السلطة وأطلقوا على أنفسهم اسم لجنة انتقال واستعادة المؤسسات .

وحثّ تحالف المعارضة الرئيسي الذي يدعم أوسا، المجلس العسكري على إنهاء العملية الانتخابية من خلال استكمال فرز الأصوات.

ووفق النتائج المعلنة، لم ينجح أوسا في الانتخابات، حيث حصل على أكثر من 30 بالمئة من الأصوات، مقابل 64 بالمئة لعلي بونغو أوديمبا، الذي فاز بولاية ثالثة، قبيل الإطاحة به بانقلاب عسكري في اليوم نفسه, حسبما نقل موقع الاناضول.

وأصرّ الحزب المعارض على فوز أوسا، وزير التعليم السابق في عهد عمر بونغو أوديمبا، والد الرئيس الحالي، الذي توفي عام 2009 بعد 40 عامًا في السلطة.

وحثت المعارضة المجلس العسكري على اختيار "طريق الديمقراطية وسيادة القانون لتمكين البلاد من إعادة بناء نفسها وتجنيبها أزمة أكثر جدّية مع المخاطرة بالعزلة عن المجتمع الدولي وعقوبات من المؤسسات المالية وشركاء التنمية".

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المعارضة في الغابون تطالب بالاعتراف بفوز اوسا

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