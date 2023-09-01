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شاهد.. جامع الزيتونة في تونس مركز علمي ومنارة حضارية

الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

تزخر مدينة تونس القديمة بمعالم دينية وحضارية مهمة، حيث يتوسطها جامع الزيتونة المعمور بهندسته الإسلامية الفريدة، ودوره الحضاري والفكري والمعرفي والديني الضارب في التاريخ، بالإضافة إلى المدارس القرآنية والجوامع المنتشرة في محيط جامع الزيتونة.

العالم - خاص بالعالم

تأسس جامع الزيتونة في 79 هجرية على يد حسان بن النعمان ويعد ثاني أقدم مسجد في تونس بعد جامع عقبة بن نافع.

جامع الزيتونة بهندسته المعمارية الاسلامية الفريدة ودوره الحضاري والعلمي والديني والسياسي مثل بلا منازع نواة مدينة تونس العتيقة الزاخرة بالمعالم الدينية المؤثرة.

تضم مدينة تونس العتيقة عددا من المدارس القرآنية تقع أغلبها في محيط جامع الزيتونة على غرار المدرسة المنتصرية أو مدرسة النخلة.

وتعد مشيخة جامع الزيتونة المعمور أبرز صروح العلوم الشرعية في البلاد.

أكثر من عشرين مسجدا وجامعا بمدينة تونس العتيقة تجسد التراث الإنساني والمعماري العربي والإسلامي في أبهى صوره.

جامع يوسف داي أو جامع القصبة أو جامع حمودة باشا وغيرها شواهد دالة على عراقة البعد الحضاري لمدينة تونس وتجذر انتمائها العربي والإسلامي عبر الزمن.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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