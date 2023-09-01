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استشهادفلسطيني وإصابات باقتحام الإحتلال طوباس

استشهادفلسطيني وإصابات باقتحام الإحتلال طوباس
الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

استشهد فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون بجروح ودمر منزل، خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني بلدة عقابا شمال طوباس، في حين فشلت القوات الصهيونية في اعتقال أحد المطاردين.

العالم- فلسطين

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطن عبد الرحيم فايز غنام (٣٦ عاماً) بعد قليل من إصابته بعيار ناري في رأسه أطلقته تجاهه قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة عقابا في طوباس.

وأفادت مصادر طبية بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الرأس، وصفت حالة أحدهما (عبد الرحيم غنام) بالخطرة، استشهد لاحقا، والآخر ما بين المتوسطة والخطرة، كما أصيب شابان آخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهما في البطن، والآخر بالرأس، ووصفت إصابتهما بالمستقرة، بعد إطلاق الاحتلال الرصاص الحي والمعدني بكثافة.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال انسحبت من البلدة بعد ساعات من اقتحامها وحصار منزل المواطن عبد الرازق أبو عرة، وفشلها في اعتقال المطارد القسامي أحمد أبو عرة الذي كان محاصرا داخله، وفق فضائية الأقصى.

واندلعت اشتباكات ضارية محيط المنزل الذي قصفته قوات الاحتلال بعدة قذائف أنيرجا وتسببت بإلحاق دمار كبير به.

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