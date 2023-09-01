أمير عبداللهيان: تطور علاقات طهران والرياض له آثار إيجابية

العالم - خاص بالعالم

وزير الخارجية الايرنية وفي رد على ما يتناقله الاعلام المعادي اكد ان طهران لا تتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية بل على العكس هي مهتمة في مساعدة بيروت للعبور الى الحلول الممكنة.



وخلال جولته على القيادات في لبنان ،التقى حسين امير عبداللهيان عددا من المسؤولين اللبنانيين في العاصمة بيروت،كما التقى قيادتي حركة حماس والجهاد في بيروت، في اجتماع مغلق أكد خلاله تمسك طهران باستراتيجية دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وقضية تحرير الأرض.

اميرعبداللهيان التقى الجمعة مع الوفد المرافق له بحضور السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حيث جرى التباحث في آخر المستجدات والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

كما التقى وزير الخارجية الايراني، رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث وصف تطور علاقات بلاده مع السعودية بالإيجابي، وقال إن ذلك له آثار إيجابية على الأوضاع الإقليمية.بدوره، شدد بري على استمرار الجهود للتوصل الى اتفاق بين الإطراف اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية لافتا الى ان أهم أسباب الضغط على لبنان هو استهداف المقاومة.

كما شدد اميرعبداللهيان لدى لقائه نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب على اهمية استقرار لبنان وأمنه بالنسبة لإيران والمنطقة مشيرا الى انه تم الاتفاق على تفعيل كل الملفات المتعلقة بالعلاقات الثنائية.



وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان اكد مجددا استعداد طهران للتعاون الاقتصادي مع لبنان ،مبديا استعداد الشركات الإيرانية لحل مشكلة الكهرباء التي يعاني منها لبنان..وكان وصل حسين أمير عبد اللهيان الخميس إلى بيروت في زيارة قصيرة آتيا من دمشق ، بعدما التقى الرئيس الأسد.

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