الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٤:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

الولايات المتحدة تسجل أعدادا قياسية للعائلات المهاجرة بطريقة غير شرعية

الولايات المتحدة تسجل أعدادا قياسية للعائلات المهاجرة بطريقة غير شرعية
الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

عبرت أعداد قياسية من العائلات المهاجرة الحدود إلى الولايات المتحدة قادمة من المكسيك في أغسطس، بعد فتح أكثر من 100 بوابة على طول حدود ولاية أريزونا.

العالم _ الأميرکيتان

اعتقل مسؤولو حرس الحدود الأمريكيين ما لا يقل عن 91 ألف مهاجر عبروا الحدود كجزء من مجموعة عائلية، وفقا للبيانات الأولية التي حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي السابق والذي بلغ 84486 عائلة مهاجرة تم القبض عليها في مايو 2019، في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وشكلت الأسر المهاجرة أكبر مجموعة ديموغرافية عبرت الحدود في أغسطس، متجاوزة البالغين غير المتزوجين لأول مرة منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه في عام 2020.

وبإحصاء أغسطس، يصل عدد "وحدات أفراد الأسرة" المستسلمين على الحدود خلال السنة المالية إلى أكثر من نصف مليون شخص، وهو رقم قياسي آخر.

وشهد المسؤولون أيضا زيادة ملحوظة في عدد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يعبرون إلى البلاد.

وأظهرت أحدث بيانات الجمارك وحماية الحدود أنه تم التعامل مع أكثر من 54000 مهاجر في أغسطس على الحدود الأمريكية، حيث تسمح إدارة بايدن لما يصل إلى 1450 مهاجرا يوميا بتحديد موعد لدخول البلاد بشكل قانوني باستخدام تطبيق الهاتف المحمول.

وأدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي عدد المهاجرين الذين واجههم عملاء الجمارك وحماية الحدود على الحدود الجنوبية في أغسطس إلى حوالي 230 ألف، وهو أعلى إجمالي في شهر واحد لعام 2023.

وبشكل عام، ارتفعت الاعتقالات على الحدود بأكثر من 30% في الفترة من يوليو إلى أغسطس، بعد انخفاضها بشكل حاد في مايو ويونيو، عندما فرضت إدارة بايدن قيودا جديدة على الهجرة.

روابط ذات صلة

رغم ضرره البيئي.. الإقبال الكبير على توت الأساي نعمة لأمازون البرازيل

تعرف على ما تقوم به أمريكا في شمال شرق سوريا

أمريكا توافق على أول شحنة أسلحة لتايوان والصين تحتج

أميرعبداللهيان: نواصل دعم سوريا وننصح جنود أمريكا العودة لبلدهم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تحطم مروحية قائد قوى الامن الداخلي لمحافظة كرمانشاه

القبض على أحد عناصر 'داعش' الإرهابي في الأنبار

وزير الخارجية: دعم قضية فلسطين والمقاومة سياسة ثابتة لايران

مراسلنا: قوات العشائر تطرد مسلحي '‎قسد' من دير الزور

القسام تتمكن من نجاة المطارد أحمد أبو عرة من محاصرته بطوباس

ايران وباكستان تؤكدان على تعزيز العلاقات الاقتصادية