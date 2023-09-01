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لافروف يفتتح قاعة 'الإمارات' في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية

لافروف يفتتح قاعة 'الإمارات' في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية
الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

افتتح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قاعة "الإمارات" بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية MGIMO بحضور السفير الإماراتي لدى روسيا محمد أحمد الجابر وعميد الجامعة أناتولي توركونوف.

العالم _ الإمارات

وكان وزير الخارجية الروسي قد جدد ترحيبه بانضمام الإمارات إلى مجموعة "بريكس"، وأشاد بحجم التبادل التجاري بين روسيا والإمارات الذي سجل 10 مليارات دولار، ومتجه نحو الزيادة.

وفي كلمة ألقاها لافروف بمعهد موسكو للعلاقات الدولية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد في روسيا، قال إن الإمارات هي الشريك الأول لروسيا بين دول العالم العربي، وأضاف أن نجاح العلاقات بين روسيا والإمارات يكمن في انطلاق البلدين من مصالحهما الوطنية، ورفضهما الضغوط التي قد تدفع نحو التضحية بمصالحهما ومنع تنمية اقتصادهما.

وشدد الوزير الروسي على المستقبل الواعد للشراكة بين الجامعات الروسية والإماراتية، لا سيما بين معهد موسكو للعلاقات الدولية، والمعاهد الإماراتية.

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