مراسل العالم من معبر مهران:المساعد الاول للرئيس الإيراني زار المنفذ

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا باستمرار توافد الزوار الايرانيين على معبر مهران الحدودي، متجهين نحو كربلاء المقدسة من أجل إحياء أربعينية الإمام الحسين (ع) منوها بمرونة وسلاسة.

ومن المتوقع ان تشهد مسيرة الزيارة الاربعينية المعروفة شعبياً 'بالمشاية' ذروتها خلال الايام القليلة المقبلة، اذ تنشر المواكب الحسينية على امتداد الطريق الذي يوصل محافظات العراق كافة بمدينة كربلاء المقدسة. ولم يجد الزوار في هذا البلد الكريم سوى أبهى صور الجود والبذل والعطاء من أجل توفير الراحة لهم أينما حلوا.

ويسير الزوار الإيرانيون بشوق نحو كربلاء الإباء، شوقاً للمشاركة في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام والذي يذلل أمامهم مشقة الطريق.

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