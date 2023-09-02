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مراسل العالم من معبر مهران:المساعد الاول للرئيس الإيراني زار المنفذ

السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم من معبر مهران الحدودي، بزيارة المساعد الاول للرئيس الايراني محمد مخبر ووزير الطرق والمواصلات المهندس مهرداد بذرباش لمنفذ مهران الحدودي مؤكدين خلال اللقاء بان عملية السير هذا العام كانت تجري بمرونة وانسيابية وكذلك على الطرف العراقي.

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا باستمرار توافد الزوار الايرانيين على معبر مهران الحدودي، متجهين نحو كربلاء المقدسة من أجل إحياء أربعينية الإمام الحسين (ع) منوها بمرونة وسلاسة.

ومن المتوقع ان تشهد مسيرة الزيارة الاربعينية المعروفة شعبياً 'بالمشاية' ذروتها خلال الايام القليلة المقبلة، اذ تنشر المواكب الحسينية على امتداد الطريق الذي يوصل محافظات العراق كافة بمدينة كربلاء المقدسة. ولم يجد الزوار في هذا البلد الكريم سوى أبهى صور الجود والبذل والعطاء من أجل توفير الراحة لهم أينما حلوا.

ويسير الزوار الإيرانيون بشوق نحو كربلاء الإباء، شوقاً للمشاركة في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام والذي يذلل أمامهم مشقة الطريق.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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