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تعاون إيراني سعودي يصب في مصلحة المنطقة.. اتفاق الحبوب شروط روسية ومطالبة أوكرانيا بالمرونة

تعاون إيراني سعودي يصب في مصلحة المنطقة.. اتفاق الحبوب شروط روسية ومطالبة أوكرانيا بالمرونة
الإثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول قول الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ان التعاون بين الجمهورية الاسلامية في ايران والسعودية وزيادة التعاون بين دول المنطقة سيمنعان التدخلات الأجنبية.

العالم - بانوراما

الرئيس الإيراني وخلال لقائه بسفير طهران لدى الرياض ،علي رضا عنايتي ،عشية مغادرته إلى المملكة اكد ان التعاون بين إيران والسعودية سيؤدي لتحسين مكانة دول المنطقة في المعادلات الدولية والإقليمية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إعراب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد بلاده لمراجعة موقفها من اتفاق الحبوب عبر البحر الاسود، في حال نفذت الأطراف الأخرى شروط موسكو ورفعت العقوبات عن صادراتها الزراعية.

من جهته دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أوكرانيا الى اتخاذ موقف أكثر ليونة من أجل إحياء الاتفاق.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. تعاون إيراني سعودي يصب في مصلحة المنطقة.. اتفاق الحبوب شروط روسية ومطالبة أوكرانيا بالمرونة

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