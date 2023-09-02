بالفيديو..مواجهات عنيفة في تل أبيب ..أكثر من 150 إصابة

العالم-الاحتلال

وقالت وسائل اعلام عبرية، ان المواجهات اندلعت عندما احتج عمال إريتريين من معارضي نظام الحكم في أسمرة على عقد عمال إريتريين من مؤيدي النظام تجمعاً في منطقة تل ابيب لتأكيد دعمهم للنظام الاريتيري.

واضافت ان 19 اريتريين اصيبوا بجروح بالغة. أوعز رئيس وزراء كيان الإحتلال، بنيامين نتنياهو، بإرسال قوات ضخمة لاستعادة النظام. وناشدت بلدية تل أبيب المستوطنين البقاء في منازلهم حتى انتهاء المواجهات.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن أكثر من 100 شخص أصيبوا، بينهم 27 شرطيًا خلال "أعمال شغب لطالبي اللجوء". وأوضحت أن عديد المتظاهرين أصيبوا بالرصاص، بينهم 19 بجراح خطيرة، والباقين بين متوسطة وطفيفة واعتقلت 37 متظاهرا.

وقالت الصحيفة إن الاحتجاجات اندلعت عقب تظاهر إريتريين من معارضي للنظام في بلدهم؛ احتجاجًا على مهرجان تعتزم السفارة الإريترية تنظيمه في "تل أبيب"، قبل أن تتحول إلى اشتباكات مع شرطة الاحتلال.

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وبيّنت أن مؤيدين للنظام في أسمرة خرجوا إلى شوارع "تل أبيب" لمواجهة المعارضين. وأشارت إلى نقل المصابين إلى مستشفيات "إيخيلوف وولفسون" و"شيبا" و"مئير". ولفتت إلى أن مفوض عام شرطة الاحتلال "يعقوب شبتاي" قرر- في ختام جلسة تقييم موقف- نشر مئات العناصر والضباط الإضافيين في "تل أبيب" بسبب المواجهات الواسعة مع الإريتريين.

وقال شهود عيان إن شرطة الاحتلال فتحت النار على المتظاهرين بزعم "تنفيذهم أعمال شغب". وأضافت الصحيفة أن المتظاهرين- الذين كان بعضهم ملثمًا- ألقوا الحجارة والألواح الخشبية وأكياس القمامة على الشرطة؛ فردت بالقنابل الصوتية والرصاص، واستدعت فرقة الخيالة.