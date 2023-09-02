السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٤:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

البوصلة..

عمليات الأسود المنفردة.. رسم قواعد جديدة للصراع مع الاحتلال

السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

عمليات الأسود المنفردة في المقاومة الفلسطينية، اظهرت بشكل جلي وواضح فشل المنظومة الأمنية الإسرائيلية وهشاشة هذه البنية الامنية. 

ودفعت كيان الاحتلال لاستدعاء آلاف الجنود لتأمين المؤسسات والمناطق المركزية، فالتصعيد بدأ يفرض نفسه في الضفة الغربية والقدس المحتلتين والاراضي المحتلة عام ثمانية واربعين.

واكدت العمليات البطولية التي يقوم بها المقاومون، تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في تحرير ارضه من الاحتلال الاسرائيلي، وان الرهان على ان اجيال ما بعد النكبة ستنسى، هو رهان خاسر.

ورسمت خطوطا جديدة للمواجهة مع كيان الاحتلال، وآخرها كان قتل جندي اسرائيلي، وإصابة خمسة آخرين في عملية دهس غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية، فيما استشهد المنفذ بنيران جنود الاحتلال.

يحاور برنامج "البوصلة" على قناة العالم هذا الموضوع مع ضيف هذه الحلقة:

الاكاديمي والمحلل السياسي الدكتور مصطفى الصواف من غزة.


تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

شاهد.. تقرير أممي يدين الإحتلال الإسرائيلي ويصفه بـ"العنصري"

منزل الشهيد إبراهيم النابلسي قائد عرين الاسود يشكل محجا للفلسطينيين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السفير الايراني في بغداد: مشروع شلامجة والبصرة السككي يخدم مسار التنمية في كل البلدين

السوداني يوجه القطعات الأمنية في كركوك بفرض حظر التجوال

بالفيديو.. الغابون : الرئيس المعزول لازال يقبع مع زوجته الفرنسية في الإقامة الجبرية

خط سكك حديد استراتيجي شلمجة- البصرة

البوصلة.. عمليات الأسود المنفردة.. رسم قواعد جديدة للصراع مع الاحتلال

بالفيديو.. مسلحو العشائر يسيطرون على أغلب مناطق دير الزور وقسد تستعد للهجوم