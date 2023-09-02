عمليات الأسود المنفردة.. رسم قواعد جديدة للصراع مع الاحتلال

ودفعت كيان الاحتلال لاستدعاء آلاف الجنود لتأمين المؤسسات والمناطق المركزية، فالتصعيد بدأ يفرض نفسه في الضفة الغربية والقدس المحتلتين والاراضي المحتلة عام ثمانية واربعين.

واكدت العمليات البطولية التي يقوم بها المقاومون، تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في تحرير ارضه من الاحتلال الاسرائيلي، وان الرهان على ان اجيال ما بعد النكبة ستنسى، هو رهان خاسر.

ورسمت خطوطا جديدة للمواجهة مع كيان الاحتلال، وآخرها كان قتل جندي اسرائيلي، وإصابة خمسة آخرين في عملية دهس غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية، فيما استشهد المنفذ بنيران جنود الاحتلال.

يحاور برنامج "البوصلة" على قناة العالم هذا الموضوع مع ضيف هذه الحلقة:

الاكاديمي والمحلل السياسي الدكتور مصطفى الصواف من غزة.



تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..