السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٦:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بارزاني يصدر بيانا بشأن الاوضاع في كركوك ويدعو السوداني لوضع حد للشغب

بارزاني يصدر بيانا بشأن الاوضاع في كركوك ويدعو السوداني لوضع حد للشغب
السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

حذر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق مسعود بارزاني اليوم السبت، من استمرار تصعيد الأوضاع في كركوك.

العالم-العراق

وقال بارزاني في بيان بخصوص الاوضاع في كركوك ؛ أنه "منذ أيام يقطع مجموعة من قطاع الطرق و الغوغائيين طريق اربيل - كركوك بحجة منع عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى مقاره ولا يسمحون للمواطنين بالتجول الطبيعي و صنعوا وضعا خطيرا و غير ملائم للغاية لاهالي كركوك".

وأضاف "نحن أكدنا دائما على ان كركوك يجب ان تكون مثالا للتعايش بين مكوناته لكن هذه التصرفات اللاقانونية هي محاولة لنشر الفتنة وتقويض التعايش".

وابدى مسعود البارزاني استغرابه من ان "القوات الامنية والشرطة وخلال الأيام الماضية لم يحاولوا بأي طريقة منع هذا الشغب والتصرفات اللاقانونية بل وتم استخدام القوة اليوم ضد المتظاهرين الكورد في كركوك وتم سفك دم الشباب الكورد".

واعتبر بارزاني "هذه التصرفات غير مقبولة ابدا وستكون لها نتائج سيئة وسفك دماء ابنائنا في كركوك سيكون له ثمن باهظ".

وطالب بارزاني رئيس وزراء الحكومة الاتحادية بوضع حد لهذا الشغب وإنهاء هذا الظلم والتمييز والذي يستهدف بشكل مباشر التعايش والاستقرار في كركوك ومناطق اخرى حسب وصف البيان.

وقال مسؤولون محليون إن مدنيا واحدا على الأقل قتل، واصيب ثمانية آخرون حين اندلعت صدامات خلال تظاهرات في مدينة كركوك شمال العاصمة العراقية بغداد.

وتشهد مدينة كركوك منذ ايام احتجاجات بعد تسريبات بصدور أوامر من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني باخلاء مقر عمليات كركوك، وتسليمه لقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني. وكان المقر يعود للحزب الديمقراطي قبل إخلائه عام ألفين وسبعة عشر عندما سيطرت عليه القوات العراقية عقب اجراء استفتاء في منطقة كردستان.

روابط ذات صلة

السوداني يوجه القطعات الأمنية في كركوك بفرض حظر التجوال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بانوراما.. سوريا.. اتساع الاشتباكات بين العشائر وقسد

بالفيديو.. شيوخ العشائر يدعون لإخراج قسد من ريف دير الزور الشرقي

شاهد.. ما الذي جرى في إحتجاجات كركوك شمالي العراق

بارزاني يصدر بيانا بشأن الاوضاع في كركوك ويدعو السوداني لوضع حد للشغب

ثلاثة أطعمة خلال النهار تمنع النوم ليلا

بالفيديو.. وفد من السلطة الفلسطينية إلى السعودية.. لماذا تتوسط التطبيع مع الكيان؟