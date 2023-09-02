بارزاني يصدر بيانا بشأن الاوضاع في كركوك ويدعو السوداني لوضع حد للشغب

العالم-العراق

وقال بارزاني في بيان بخصوص الاوضاع في كركوك ؛ أنه "منذ أيام يقطع مجموعة من قطاع الطرق و الغوغائيين طريق اربيل - كركوك بحجة منع عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى مقاره ولا يسمحون للمواطنين بالتجول الطبيعي و صنعوا وضعا خطيرا و غير ملائم للغاية لاهالي كركوك".

وأضاف "نحن أكدنا دائما على ان كركوك يجب ان تكون مثالا للتعايش بين مكوناته لكن هذه التصرفات اللاقانونية هي محاولة لنشر الفتنة وتقويض التعايش".

وابدى مسعود البارزاني استغرابه من ان "القوات الامنية والشرطة وخلال الأيام الماضية لم يحاولوا بأي طريقة منع هذا الشغب والتصرفات اللاقانونية بل وتم استخدام القوة اليوم ضد المتظاهرين الكورد في كركوك وتم سفك دم الشباب الكورد".

واعتبر بارزاني "هذه التصرفات غير مقبولة ابدا وستكون لها نتائج سيئة وسفك دماء ابنائنا في كركوك سيكون له ثمن باهظ".

وطالب بارزاني رئيس وزراء الحكومة الاتحادية بوضع حد لهذا الشغب وإنهاء هذا الظلم والتمييز والذي يستهدف بشكل مباشر التعايش والاستقرار في كركوك ومناطق اخرى حسب وصف البيان.

وقال مسؤولون محليون إن مدنيا واحدا على الأقل قتل، واصيب ثمانية آخرون حين اندلعت صدامات خلال تظاهرات في مدينة كركوك شمال العاصمة العراقية بغداد.

وتشهد مدينة كركوك منذ ايام احتجاجات بعد تسريبات بصدور أوامر من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني باخلاء مقر عمليات كركوك، وتسليمه لقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني. وكان المقر يعود للحزب الديمقراطي قبل إخلائه عام ألفين وسبعة عشر عندما سيطرت عليه القوات العراقية عقب اجراء استفتاء في منطقة كردستان.