ب5 لغات حية.. العتبة الحسينية توفر عدة خدمات لزائري الاربعين

العالم - العراق

وقال رئيس القسم الشيخ رائد الحيدري في حديث للموقع الرسمي، إنه "بتوجيه مباشر من قبل ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، عمل مركز الثقلين الثقافي التابع لقسمنا بنصب محطات فكرية ودينية عدة لخدمة الزائرين المتوجهين سيرا على الاقدام إلى مرقد الإمام الحسين (عليه السلام) خلال زيارة الاربعين".

وأوضح أنه "تم توزيع هذه المحطات بعدة اماكن، البعض منها قرب مدن الزائرين التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، والبعض الآخر على طريق (كربلاء المقدسة- بابل)".

وأضاف أن "هناك الكثير من الفعاليات والبرامج تقام في هذه المحطات ومنها طرح الأسئلة العقائدية، والفقهية وبعدة لغات حيث تتوفر هذه الخدمة بخمسة لغات، بالاضافة لفعالية (اكتب اسمك وتربح راية الأمام الحسين عليه السلام)، وستقام القرعة في ليلة الاربعين".

وتابع أن "الغاية من هذه المحطات الثقافية التوعوية بكل تأكيد تصب في مصلحة الزائرين بهدف زيادة ثقافتهم بعلوم ومفاهيم أهل البيت (عليهم السلام)".

يذكر أن قسم الشؤون الفكرية والثقافية التابع للعتبة الحسينية المقدسة، يقوم بعدة مهام وفعاليات تزامنا مع زيارة أربعينية الأمام الحسين (عليه السلام)، ومنها ما تقدمه شعبة الدراسات والبحوث الإسلامية وغيرها من المؤسسات التابعة للقسم.