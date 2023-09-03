باحث سياسي: اللقاء الثلاثي بين قادة المقاومة يؤكد وحدة الساحات

العالم – خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف إن السيد حسن نصرالله هو الوحيد الذي ينتظر الكيان الاسرائيلي رسائله ويترقب خطاباته في المناسبات.

وأكد أن اللقاء الذي حصل بين الثلاثي حزب الله وحماس والجهاد يدل على إن وحدة الساحات ليس مجرد اعلان بل هي عمليا تتابع الاحداث بتفاصيله اليومية ومتابعة العدو الداحل الذي يعيشه الكيان الصهيوني.

كما أكد إن اللقاء الثلاثي لقادة المقاومة هو رسالة أبعد ما تكون فقط للكيان الصهيوني وهي للإدارة الأميركية أن المقاومة الفلسطينية ليست متروكة لوحدها وإن وحدة المقاومة على مستوى الساحة العربية والاسلامية هي مواجهة الاحتلال.

الدكتور نزيه منصور أكد أن حماس تعود الى محور المقاومة مباشرة بدورها الأبرز داخل فلسطين وخارجها.

وأشار الى أنه عندما اعلن الكيان الاسرائيلي بانه سوف يغتال القادة الفلسطينيين وحدد بالاسم كان الرد المباشر من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله واثبت بان المقاومة الفلسطينية ليس وحدها واثبت أن التضامن ووحدة الساحات ممتدة جغرافيا. متوقعا أن يكون في المستقبل لقاءات بين أنصارالله والحشد الشعبي وفصائل المقاومة الأخرى.

التفاصيل في سياق الفيدية المرفق..