كوريا الشمالية.. مناورة محاكاة لهجوم نووي تكتيكي

العالم - أسيا

محاكاة جديدة لهجوم نووي تكتيكي برؤوس حربية نووية وهمية مثبّتة على صاروخي 'كروز' بعيدي المدى أطلقا في البحر الأصفر، أجرته كوريا الشمالية، السبت، وذلك بعد يومين فقط من تجربة أخرى مماثلة حاكت هجوم الأرض المحروقة.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أنّ المناورة لمحاكاة هجوم نووي تكتيكي وقد نفذت فجر الثاني من سبتمبر/أيلول، لتحذير الأعداء من خطر حرب نووية.

وقالت الوكالة إنّ الصاروخين قطعا مسافة ألف وخمسمئة كيلومتر، وانفجرا على ارتفاع يبلغ مئةً وخمسين متراً فوق الهدف.

وقالت إن هذه العملية جاءت رداً على المناورات العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن والتي تعرف باسم 'درع الحرية أولتشي'.

وذكر بيان منفصل أنّ الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون زار مجمّع بوكغونغ للماكينات الذي ينتج محرّكات بحرية، ومصنعاً كبيراً للذخيرة للتشديد على أهمية تعزيز القوات البحرية لكوريا الشمالية، دون ذكر موعد الزيارة.

وكانت بيونغ يانغ أجرت خلال الأسابيع الماضية سلسلةً من التجارب الصاروخية والتدريبات العسكرية وبينها تجربة فاشلة لإطلاق قمر صناعي للتجسس نهاية الشهر الماضي، كما نفّذت الأربعاء تدريباً مشابهاً على تنفيذ 'ضربة نووية تكتيكية'، يحاكي ضربات الأرض المحروقة في مراكز القيادة الرئيسية والمطارات التشغيلية.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد أعلن قبل عام، أنّ وضع بلاده بوصفها قوة نووية هو أمر 'لا رجعة فيه'، داعياً لتعزيز إنتاج الأسلحة بما يشمل أسلحةً نوويةً تكتيكية.

وتثير التجارب التي تجريها كوريا الشمالية غضب الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي تعتبر تجارب بيونغ يانغ تهديداً للأمن الإقليمي، وقد أعلنت سيول وواشنطن فرض عقوبات على بيونغ يانغ على خلفية التجربة التي قامت بها الأربعاء الماضي.