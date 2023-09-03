الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣
١١:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

عودة الهدوء الی كركوك بعد اشتباكات خلفت 20 قتيل وجريح

الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

عاد الهدوء إلى شوارع محافظة كركوك شمال العراق، مع اعادة فتح طريق كركوك - أربيل وانتشار امني مكثف بالشوارع ورفع حظر التجوال، بعد ليلة من الاشتباكات والصدامات أدت إلى مقتل وجرح نحو عشرين شخصاً.

العالم - العراق

ليلة ليلاء عاشتها مدينة كركوك شمالي العراق، في ظل التوتر الذي عكر هدوء البلاد النسبي المستمر منذ نحو عام، توتر سرعان ما تحول إلى صدامات ومواجهات بين مكونات محافظة كركوك، من الأكراد والعرب والتركمان، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، كما تم اعتقال أكثر من ثلاثين متظاهراً بينهم خمسة مسلحين. وانتشرت قوات الأمن للفصل بين الجانبين.

المواجهات جاءت على خلفية تسريبات حول صدور أوامر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإخلاء مقر علميات كركوك وتسليمه لقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي كان يسيطر عليه قبل عام الفين وسبعة عشر، حيث سيطرت عليه القوات العراقية بعد اجراء استفتاء الاستقلال في منطقة كردستان العراق.

التسريبات أججت الشارع الكركوكي، وخرجت المكونات العربية والتركمانية في المحافظة احتجاجاً على تنفيذ القرار، فيما خرج أبناء المكون الكردي في المحافظة دفاعاً عن القرار، لتدخل المحافظة نفق الاحتقان والتوتر لنحو اسبوع، لتعلن السلطات المحلية بتوجيه من السوداني فرض حظر للتجوال في المدينة وبدء عمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال عنف. كما أمر السوداني بإجراء تحقيق في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة عشر آخرين.

تطورات الوضع في الشارع دفعت رئيس الوزراء إلى التوجيه بالتريث في إخلاء مقر العمليات المشتركة وتسليمه للحزب الديمقراطي الكردستاني. فيما اشار محافظ كركوك راكان الجبوري إلى أن السوداني طلب من السلطات المحلية التحدث مع المتظاهرين، الذين قرروا سحب الخيم وإنهاء اعتصامهم وفتح الطريق.

الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد من جهته شدد على ضرورة الحوار لإنهاء التوتر، داعياً جميع الأطراف المعنية في المحافظة للامتناع عن أي تهديد أو استخدام للقوة. تهديد جاء على لسان الرئيس السابق لمنطقة كردستان العراق مسعود البارزاني الذي حذر من أن سفك دماء الكرد في كركوك سيكون له ثمن باهظ.

من جهته دان رئيس حكومة منطقة كردستان العراق مسرور البارزاني أعمال الشغب التي اعتبرها تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتعايش السلمي في كركوك، داعياً السوداني للتدخل الفوري وحماية المواطنين، كما دعا المواطنين الكرد إلى ضبط النفس والابتعاد عن العنف.

روابط ذات صلة

العراق.. طالباني يؤكد ضرورة منع إسالة الدماء في كركوك

شاهد.. ما الذي جرى في إحتجاجات كركوك شمالي العراق

بارزاني يصدر بيانا بشأن الاوضاع في كركوك ويدعو السوداني لوضع حد للشغب

السوداني يوجه القطعات الأمنية في كركوك بفرض حظر التجوال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مع انتهاء مراسيم موكب الحنانة.. السيد الصدر يوجه رسالة إلى زوار الأربعين..

شاهد بالفيديو.. عودة الهدوء الی كركوك بعد اشتباكات خلفت 20 قتيل وجريح

المقداد يلتقي مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

شاهد بالفيديو.. كوريا الشمالية.. مناورة محاكاة لهجوم نووي تكتيكي

في أول زيارة له منذ التطبيع.. 'إيلي كوهين' يزور المنامة اليوم

شاهد بالفيديو.. اعتقال مسؤول في جبهة النهضة يثير المعارضة ضد الرئيس التونسي