السعودية وتونس تبحثان توطيد العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية بالرياض

العالم - السعودية

جاء ذلك خلال لقاء جمع بن فرحان وعمار في إطار زيارة رسمية، غير معلنة المدة يجريها الوزير التونسي إلى العاصمة الرياض، حسب بيان لوزارة الخارجية السعودية.

وأفاد البيان، بأن فيصل بن فرحان استقبل نبيل عمار في ديوان الوزارة بالرياض.

وجرى خلال الاستقبال، "استعراض العلاقات الأخوية المتينة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها".

كما ترأس وزيرا خارجية السعودية وتونس "الاجتماع الثالث للجنة المتابعة والتشاور السياسي" بين البلدين.

وشدد الجانبان خلال الاجتماع على "أهمية تكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، فضلا عن "مناقشة موضوعات تهدف لتوطيد العلاقات الأخوية"، وفق بيان الخارجية السعودية.

وكانت الخارجية التونسية، أعلنت يوم أمس السبت، أن وزيرها نبيل عمار سيقوم بزيارة للرياض اليوم الأحد، لترأس أعمال الاجتماع الثالث للجنة التشاور السياسي مع السعودية، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات ومستجدات المنطقة.