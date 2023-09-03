وزير خارجية الكيان الصهيوني يصل إلى المنامة + فيديو

العالم - البحرين

وصل الوزير الإسرائيلي، بعد مغادرته، مطار (اللد) ديفيد بن غوريون، في زيارة رسمية، يجتمع خلالها مع نظيره البحريني، ومسؤولين آخرين.

وحسب القناة 14 العبرية، من المقرر أن يفتتح "كوهين" رسميا المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية في المنامة.

وهذه هي الزيارة الأولى لكوهين إلى البحرين، بعد أن أعلنت المنامة في يوليو الماضي، تأجيل زيارة الوزير الإسرائيلي بحجة تواجد ملك البحرين خارج البلاد، بينما قالت وسائل إعلام عبرية إن السبب الحقيقي للتأجيل هو اقتحام وزير الأمن الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى أواخر تموز/ يوليو.

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات البحرينية حول الزيارة.

يذكر أن البحرين والإمارات، وقعتا إتفاقيتين في سبتمبر/ أيلول 2020، لتطبيع العلاقات مع كيان الإحتلال بوساطة أمريكية.