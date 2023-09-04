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مصرع 6 عمال في انفجار منجم للفحم شمال شرق إيران

مصرع 6 عمال في انفجار منجم للفحم شمال شرق إيران
الإثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

لقى 6 عمال مصرعهم نتيجة الانفجار الذي وقع في منجم البرز الشرقي للفحم في منطقة طزرة التابعة لمدينة دامغان بمحافظة سمنان شمال شرق ايران.

العالم - ايران

وتم انتشال جثث العمال الستة فجر اليوم الاثنين من داخل منجم الفحم الواقع في منطقة طزرة التابعة لمدينة دامغان، والذين قضوا اثر وقوع انفجار مساء الاحد بسبب تراكم الغاز.

وقد أعلن مدير عام إدارة الأزمات في محافظة سمنان شمال شرق ايران تفاصيل حادث انفجار وقع في منجم للفحم على عمق 400 متر تحت الارض.

وقال "كمال طاهريان" : "إن الانفجار الذي وقع في منجم البرز الشرقي للفحم في منطقة طزرة التابعة لمدينة دامغان بمحافظة سمنان وقع بسبب تراكم الغاز.

واضاف طاهريان: إن عمق النفق الذي وقع فيه الانفجار هو 700 متر، ووقع الحادث على عمق 400 متر.

يذكر أن حادث انفجار وانهيار منجم الفحم وقع نحو الساعة السابعة مساء الاحد بالتوقيت المحلي (الثالثة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش) ، وفور وقوع الحادث توجهت فرق الاغاثة والانقاذ الى المكان.

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مصرع 6 عمال في انفجار منجم للفحم شمال شرق إيران

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