طريق نجف- كربلاء يشهد مسيرة تضامنية مع القدس الشريف

وقالت زهراء قبيسي من دولة لبنان لمراسل العالم: "تعلمنا من الامام الخميني كيف نحول عاشوراء وكربلاء من فكرة نظرية الى حركة ثورية فاعلة، وذلك عبر حمل قضية فلسطين ومحاربة اسرائيل، الامام الخميني "قدس سره" رفع شعار يجب ان تزول اسرائيل من الوجود".

وقال عبد الله هبائي – من دولة غينيا: "ندعو جميع المسلمين ان كانوا شيعة وسنة للاتحاد لتحرير مسجد الاقصى المبارك، لانه هذا المسجد لنا وليس لهؤلاء اليهود".

وشهدت المسيرة مشاركة عربية من مختلف دول العالم والديانات، ايماناً باهمية تمجيد النضال الفلسطيني لتحرير القدس الشريف والتنديد بالاحتلال الاسرائيلي، والسعي الى ابراز اطر الوحدة العربية التي تستلهم قيمها من الثورة الحسينية الخالدة.



وقال الشيخ علي مشهداني – من اهل سنة العراق: "ان العالم كله ينظر الى الزيارة الاربعينية، ومن الزيارة الاربعينية يكون نظرنا ان شاء الله الى تحرير الاقصى الشريف. نقدم من ابي الاحرار ومن همة ابي الاحرار عليه السلام الى تحرير الاقصى الشريف".

وقال محمد أبو نداء – من دولة فلسطين: "نزحف الى كربلاء وعيوننا الى فلسطين الى القدس والى الاقصى، نحن تعلمنا المقاومة في فلسطين من الحسين عليه الصلاة والسلام".

وافاد مراسل العالم من امام موكب طريق الاقصى على طريق نجف- كربلاء: من عطر الشهادة وعنفوان عاشوراء الحسين.. صرخة الاقصى تنبثق من دماء الشهداء يجسدها الموالون والمعزون في زيارة الاربعين لتكون منطلقا لتحرير القدس الشريف.