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شاهد.. فعاليات موكب الامام الرضا(ع) احد اكبر المواكب على طريق نجف- كربلاء

الإثنين ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

بجنسياتهم ولغاتهم المختلفة يشارك الزائرون المتوجهون نحو كربلاء المقدسة في فعاليات ثقافية وتوعوية ومحاضرات دينية يقدمها موكب الامام الرضا "عليه السلام"، الذي يقع في الطريق بين مدنيتي النجف وكربلاء.

والهدف من هذه الفعاليات هو استلهام الدروس والعبر من ثورة الامام الحسين "عليه السلام" ومبادئها التي حفظت جوهر الاسلام.

وقال احمد عماد احد القائمين على موكب الامام الرضا عليه السلام، لمراسل العالم: ان الموكب مفتوح لكل الجنسيات كالجمهورية الاسلامية ولبنان والبحرين والعراق وباكستان والهند، حتى من دول الاتحاد الاوروبي والاجانب الذين يسكنون في الولايات المتحدة الامريكية وكذلك المواطنين العراقيين، وهذا يعني ان قضية الامام الحسين "عليه السلام" توحدهم في موكب الامام الرضا "عليه السلام".

يجوب اروقة واقسام المستشفى المتنقل، هكذا يبدأ الطبيب الايراني علي زاده يومه في موكب الامام الرضا "عليه السلام" في مباردة تطوعية هدفها تقديم الخدمات الطبية لزائري اربعينية الامام الحسين "عليه السلام"، وباقسام الباطنية والقلبية والاسنان والنسائية والاطفال، قدم زاده وفريقه الطبي حتى الان خدمات علاجية لاكثر من سبعة عشر الف زائر.

ويعد موكب الامام الرضا "عليه السلام" واحداً من اكبر واهم المواكب المنتشرة على طريق نجف كربلاء، اذ يشارك في الموكب اكثر من الف متطوع من ايران والعراق، يقدمون مختلف الخدمات للزوار السائرين قدماً باتجاه مرقد الامام الحسين "عليه السلام".

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شاهد.. فعاليات موكب الامام الرضا(ع) احد اكبر المواكب على طريق نجف- كربلاء

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